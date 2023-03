Tubi colabrodo Al via i lavori a Settimello

Publiacqua interverrà per la riparazione della perdita d’acqua nel tratto di via Arrighetto da Settimello dal civico 123 al 129 i prossimi lunedì e martedì. Lo prevede una ordinanza comunale che, per il 6 e il 7 marzo, dispone la possibilità di intervenire esclusivamente nella parte in questione accedendo da via Giovanni XXIII e avendo cura di non interferire con le barriere sistemate in zona dallo scorso 22 febbraio a seguito dell’ordinanza dell sindaco per la chiusura di via Arrighetto da Settimello per un muro pericolante. Durante l’intervento dovrà essere contestualmente effettuato il rifacimento dell’allaccio. La vicenda si trascina da tempo: nel settembre scorso, la perdita era iniziata ed era proseguita per quattro mesi senza alcun intervento di Publiacqua che aveva attivato una prima riparazione, evidentemente non risolutiva, a gennaio.