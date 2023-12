Firenze, torna la truffa del gioco delle tre carte. E in diversi scommettono

Firenze, 31 dicembre 2023 – Torna il gioco delle tre carte a Firenze. Una truffa, in cui a vincere è quasi sempre il banco. Le foto che vedete si riferiscono a un video girato nel pomeriggio del 31 dicembre.

Complice la tanta gente in centro, un abusivo si è piazzato nella zona di San Lorenzo e ha invitato i passanti a giocare. E in diversi hanno scommesso, come testimoniano le immagini di persone che puntano soldi.

La piaga del gioco d’azzardo abusivo nel centro storico è ben nota. In queste settimane la Polizia Municipale in borghese ha bloccato alcune di queste persone che fungono da “banco”.

A inizio dicembre furono bloccati due stranieri sul Ponte Vecchio proprio nel momento in cui proponevano il gioco ai passanti. Sono stati espulsi per quattro anni da Firenze. Adesso questa nuova bisca a cielo aperto, che testimonia come il fenomeno sia di difficile controllo.

"Il gioco è andato avanti per diverse decine di minuti – dicono alcuni testimoni – L’abusivo si è piazzato di fronte alla basilica di San Lorenzo e non si è mai mosso, allestendo il suo ‘banchetto’ improvvisato. Non è passato neanche un vigile e il truffatore è andato avanti in modo indisturbato nel raccogliere soldi dalla gente per le puntate”