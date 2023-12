Firenze, truffa con il “gioco delle tre carte”: allontanati dalla città per 4 anni

Firenze, 1 dicembre 2023 - Due cittadini stranieri trovati su Ponte Vecchio dalla Polizia Municipale mentre erano impegnati nel cosiddetto “gioco delle tre carte” e un controllo che ha permesso di verificare i numerosi precedenti specifici a carico dei due oltre ad un ‘decreto di espulsione’ dalla città per 4 anni. E’ successo ieri mattina su Ponte Vecchio, quando agenti in borghese della polizia municipale, reparto Porta Romana, hanno visto e fermato due persone straniere con tutto l’armamentario per il gioco delle tre carte.

I due in tasca aveva 150 euro, sequestrati dalla polizia municipale, e da un controllo in banca dati sul nominativo è emerso che avevano già avuto 5 ordini di allontanamento emessi dalla polizia municipale e un daspo urbano emesso dalla Questura. In seguito a questi controlli è stato loro notificato il divieto di reingresso nella città di Firenze per quattro anni della questura.

“Il flusso di turisti che richiama la nostra città rischia di farli diventare vittime di truffe e raggiri” ha detto l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese. “L’impegno della polizia municipale contro questi fenomeni è massimo e grazie alla collaborazione con la polizia di Stato è possibile allontanare i responsabili di truffe come questa”.