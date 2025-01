Trovato con la droga: scatta l’arresto

Un ventiduenne italiano residente a Figline e Incisa è stato arrestato in flagranza: durante una perquisizione i carabinieri di Incisa hanno trovato in suo possesso 30 grammi di cocaina e 23 grammi di hashish, bilancini di precisione, coltelli, cellophane e materiale vario per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente. Dopo il fermo da parte dei carabinieri, col rito direttissimo il giudice ha convalidato l’arresto: per il giovane è stata disposta la misura cautelare con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Pochi giorni fa i carabinieri di Figline avevano arrestato un 29 enne sempre di zona: in casa aveva un arsenale di armi da fuoco, da taglio, proiettili. Fermati a Orvieto anche gli autori di un furto avvenuto a Reggello: due uomini intercettati dalla polizia stradale. Avevano spaccato il finestrino di un furgone di una ditta di termoidraulica in territorio reggellese e portato via gli attrezzi a bordo per un valore di 40 mila euro per poi fuggire a bordo della loro auto sull’autostrada direzione Roma. Il materiale trovato a bordo del mezzo con cui i due hanno tentato la fuga, tra attrezzi edili e di termoidraulica, è solo in parte del proprietario di Reggello a cui è stato restituito.

Manuela Plastina