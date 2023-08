Trovato con i documenti intestati ad altri e carte di credito, denunciato

Firenze, 29 agosto 2023 – È stato trovato in possesso di documenti e carte di credito molto probabilmente rubate e per questo è stato denunciato.

Si tratta di un nordafricano fermato ieri nel parco delle Cascine dalla Polizia Municipale. Intorno alle 16, una pattuglia del Reparto Antidegrado, in servizio nella zona di viale degli Olmi, ha notato una persona armeggiare con alcuni strumenti e allontanarsi alla vista dell’auto della Polizia Municipale. Insospettiti dal suo comportamento, gli agenti si sono avvicinati per un controllo. L’uomo ha dichiarato di essere straniero e di non avere con sé i documenti.

Per questo è stato accompagnato al Reparto per le procedure di identificazione. Prima di salire in auto gli agenti gli hanno chiesto di mostrare il contenuto delle tasche e quanto tirato fuori ha confermato i primi sospetti. C’erano una carta di identità italiana intestata a un cittadino rumeno emessa da un comune toscano, una tessera socio di una nota catena di supermercati intestata a una cittadina italiana, una tessera sanitaria carta regionale dei servizi con numero e dati personali illeggibili, due carte di credito (una emessa da una banca rumena, l’altra da una banca italiana risultata bloccata per furto domenica scorsa).

L’uomo, risultato dal fotosegnalamento un nordafricano del 1995, non ha saputo giustificare il possesso dei documenti, che quindi sono stati sequestrati. Per lui sono scattate le denunce per ricettazione e violazione delle norme sull’immigrazione.