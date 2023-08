I duecento agenti in più? "Entro l’anno arrivano"

FIRENZE

I duecento agenti chiesti dal sindaco Dario Nardella per la sicurezza in città? Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi assicura che i rinforzi arriveranno, "con numeri che entro l’anno non saranno lontani dalle richieste del sindaco Nardella".

Così il Viminale va incontro alla sempre più pressante esigenza di uomini in divisa, alla luce anche degli ultimi eventi avvenuti in città e di una situazione in certe zone, tipo Cascine e stazione di Santa Maria Novella, che fatica ad essere contenuta con le ’’normali’’ forze.

"Intanto il governo Meloni ha finalmente invertito il trend che in questi anni ha visto in costante diminuzione gli organici delle Forze di polizia - ha dichiarato Piantedosi in un’intervista a Libero -: oggi, dopo molto tempo, le nuove assunzioni superano il numero di coloro che lasciano il servizio per limiti d’età. C’è già stato un aumento significativo della presenza di agenti sul territorio, per rafforzare i servizi di controllo e portare avanti iniziative specifiche come l’istituzione o riattivazione di posti di polizia nei principali ospedali del Paese. Questo sta avvenendo anche per Firenze e le altre città, con numeri che entro l’anno non saranno lontani dalle richieste del sindaco Nardella e degli altri amministratori".

Le circa duecento unità richieste dal sindaco potrebbero essere suddivise fra i vari reparti dedicati all’ordine pubblico.

Anche perché i sindacati di polizia, come il Sap, ancora non hanno ricevuto comunicazione in merito.

Anzi, nel mese di settembre molti poliziotti saluteranno le volanti della questura di via Zara, o perché raggiunta l’età del pensionamento o perché destinati ad altri incarichi.

"Questa drastica riduzione degli agenti potrebbe avere un impatto devastante sulle operazioni di controllo del territorio e sulla prontezza di risposta a eventuali emergenze", ha denunciato nelle scorse settimane il segretario provinciale del Sap, Massimo Bartoccini.

I rinforzi promessi dal ministro, dunque, sono attesi come la manna dal cielo. Anche se, ha ricordato ancora il Sap, che si andasse incontro a un saldo negativo, dovuto al blocco delle assunzioni, era stato da loro denunciato già dieci anni or sono.

ste.bro.