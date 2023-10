Trovati due gatti morti nel cassonetto

Due gattini morti a Sieci. La macabra scoperta è stata fatta da alcuni passanti nella zona de I Giani, popoloso quartiere della frazione di Pontassieve. Il ritrovamento è stato fatto nella via Molino del Piano. I due poveri animali senza vita erano stati nascosti dietro un cassonetto. Entrambi senza alcuna copertura o sacchetto per contenerli. In un primo momento sembravano essere tre i gattini, uno dei quali nascosto all’interno di un sacchetto. Dentro al quale però, secondo quanto fatto sapere dalla polizia municipale, c’erano solo normali rifiuti.

Intorno al collo di uno dei gattini anche un collare ed una targa con inciso il nome Tommy. Le carcasse dei due gattini sono state recuperate dalla Municipale di Pontassieve. A breve saranno consegnate al servizio veterinario della Asl, per capire la causa della morte. Tra le ipotesi, l’avvelenamento o il gesto sconsiderato del proprietario, che potrebbe essersi trovato nelle condizioni di non poter più accudire gli animali.