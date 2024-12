Trovare lavoro. La formazione passa dal teatro

SESTO FIORENTINO

Ripartire dal teatro, come palestra di intraprendenza e inclusione, per inserirsi nel mondo del lavoro: è l’obiettivo del percorso ’Social art per l’inclusione – un piano di azione per il futuro’ dell’associazione Vivaio per l’Intraprendenza arrivato alla terza edizione. C’è tempo fino al 29 gennaio per iscriversi all’iniziativa gratuita e riservata a 25 giovani e adulti della provincia di Firenze, con particolare attenzione a donne, disoccupati, inattivi. Il progetto, sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e dal Comune di Sesto Fiorentino, si articola in un laboratorio teatrale, con la produzione e messa in scena di uno spettacolo e un laboratorio di job coaching. Non solo un progetto artistico, ma di vita per sviluppare talenti e indipendenza. Il percorso durerà dal 10 febbraio al 19 marzo. Informazioni: [email protected].