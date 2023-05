Studente lavoratore trova un portafoglio con 500 euro e rintraccia il proprietario. “L’unica scelta possibile è l’onestà”

Firenze, 30 maggio 2023 - Ha ritrovato un portafoglio con all’interno 500 euro. E non ci ha pensato un attimo: la cosa giusta da fare era rintracciare subito il proprietario. E così ha fatto. Protagonista del bel gesto è il 22enne Pietro Diani. Studente di Scienze dell’educazione, fa l’allenatore di calcio e, per arrotondare un po’, il fine settimana fa pure il fattorino per una pizzeria. Un ragazzo volenteroso, non c’è dubbio.

“Ieri stavo rientrando a casa quando, al Ponte di Mezzo, ho visto un portafoglio nel mezzo della carreggiata. Qualcuno doveva sicuramente averlo perso andando in motorino - racconta il giovane -. L’ho subito preso, d’istinto, ed ho visto che dentro c’erano diversi soldi. Ho ripensato a quando, un mese fa, anch’io in quel tratto di strada ho perso il portafoglio con 100 euro dentro. Nessuno in quel caso mi ha chiamato. Io ho scelto di essere onesto. E dunque senza incertezze ho cercato tra i documenti un’informazione utile per ricercare il proprietario”.

Pietro ha dunque chiamato un numero di telefono indicato su un biglietto da visita ed ha rapidamente trovato il signore che aveva perso quel bel gruzzoletto, oltre a bancomat, documenti e molto altro ancora. In meno di cinque minuti, l’uomo è tornato là dove il portafogli gli era scivolato dalla tasca. Quasi non credeva ai suoi occhi. “Non finiva di ringraziarmi…”, racconta Pietro, che ha ricevuto 50 euro per la sua gentilezza e onestà. Insomma, la fortuna ha fatto sì che potesse recuperare almeno la metà di quanto perso poche settimana fa. Subito suo padre ha lodato il gesto sui social. “Ti ammiro e ti stimo. Grazie, Pietro”, ha scritto. “Tutti gli amici mi hanno detto che quel che ho fatto mi fa onore. Certo, qualcuno ha aggiunto che, al posto mio, si sarebbe intascato i soldi… Ma io sono sicuro di aver fatto l’unica cosa giusta”, conclude il ragazzo.