Troupe di Fuori dal coro aggredita a Firenze. “Ci hanno rincorso e tirato bottiglie di vetro”

Firenze, 29 maggio 2025 – Ancora un’aggressione nei confronti di giornalisti e operatori della trasmissione Fuori dal coro. “Ci hanno tirato bottiglie di vetro, scope e altri oggetti. È successo a 20 minuti dal centro storico di Firenze. Ad aggredirci sono stati alcuni spacciatori nordafricani che occupano abusivamente una ex falegnameria abbandonata”, si legge nel messaggio pubblicato sui social a margine del video dell’aggressione. Nelle immagini si vedono chiaramente alcuni uomini che si accaniscono lanciando bottiglie di vetro e altri oggetti contro la troupe intimando agli operatori di spegnere le telecamere.

Siamo in via Sestese, nell’ex falegnameria Fabbrani del Sodo che ha chiuso i battenti nel 2017. E da 8 anni a questa parte questa zona dove sorgeva un’eccellenza fiorentina, è abbandonata nel degrado tra abusivismo e problemi di sicurezza. Problemi che, almeno fino a ora, non hanno trovato soluzione definitiva e che, nel tempo, sono andati a peggiorare. Proprio sulla Nazione, in data 18 ottobre 2024, usciva un articolo di denuncia nel quale emergeva forte e chiara la voce dei residenti che chiedono sicurezza.

Con l’andare del tempo uno spiraglio si è aperto a febbraio quando la zona è stata oggetto di interventi da parte del Comune. "Le numerose segnalazioni, unite alle interrogazioni in Consiglio, hanno sortito qualche effetto – scrivevano a febbraio 2025 i consiglieri di Fratelli d'Italia – Ringraziamo tutti coloro che si stanno prodigando in tal senso. Ci auguriamo che l’area sia definitivamente interdetta per evitare nuove occupazioni e che possa essere oggetto di una riqualificazione complessiva, l’unica vera soluzione in grado di restituire decoro alla zona del Sodo". Ma a giudicare dal servizio di Fuori dal coro datato 25 maggio c’è ancora molto da fare.