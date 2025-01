Troppo veloci o senza cintura. Raffica di multe

Dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada, la polizia municipale di Rignano con il coordinamento del nuovo comandante Matteo Maria Berti (nella foto) ha avviato numerosi controlli "con l’obiettivo di diminuire il rischio incidenti", sottolineano dal Comune. Le verifiche sono stati eseguiti anche con l’ausilio di personale della Municipale di Pontassieve con cui sono stati rinnovati i servizi congiunti e le funzioni coordinate per tutto il 2025. Con l’autovelox mobile, elevati 5 verbali per superamento del limite di velocità: per i contravventori la multa è di 173 euro e decurtazione di 3 punti dalla patente. Verbalizzate anche due multe, per mancanza della revisione periodica; fermato un conducente di veicolo già sospeso dalla circolazione: ritirata la carta di circolazione e veicolo sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni. La cifra da pagare? 1998 euro.

Altri due conducenti sono stati fermati e sanzionati per non aver usato la cintura di sicurezza (sanzione di 83 euro e 5 punti dalla patente); altre due violazioni elevate per il superamento della striscia longitudinale continua dove non è consentito il sorpasso. Oltre alla sanzione pecuniaria, decurtati anche 2 punti dalla patente. Ancora 6 verbali per cantieri stradali privi di autorizzazione o non rispettanti le prescrizioni: la sanzione amministrativa è di 866 euro con obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi. Da settembre a dicembre sono state elevate circa 100 multe per sosta durante le ore di spazzamento pubblico. Sul fronte rifiuti, nello stesso quadrimestre sono stati elevati 7 verbali: 100 euro la sanzione singola, sia per abbandono che per mancata differenziazione. "Attenzione all’uso improprio del telefonino durante la guida – ricorda il comandante Berti -: prevede una multa fino a 1000 euro e decurtazione di 5 punti e l’immediata sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi".

Manuela Plastina