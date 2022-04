Trenta eventi per il compleanno di Leonardo

Una festa di compleanno all’altezza del festeggiato. Si ripresenta in grande stile, e in presenza, il "Giorno di Leonardo" l’evento voluto dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale per celebrare il compleanno del Vinciano a 570 anni dalla nascita. Un ritorno per le strade del centro storico del capoluogo che domenica prossima – a partire dalle 10 quando sarà inaugurato il mercatino artigianale in via Roma e fino alle 19.30, quando sarà acceso “Il Fiore della vita“ in piazza Guido Masi – sarà di nuovo il palcoscenico che ospita le decine di iniziative, spettacoli, dimostrazioni storico-scientifiche e momenti di intrattenimento realizzati dalle associazioni comunali e non solo nel segno, e nel nome, di Leonardo.

Nel presentare l’evento, la Pro Loco con Luca Milani e l’amministrazione comunale con la vicesindaco Sara Iallorenzi ne hanno ricordato l’importanza per la comunità vinciana e per tutto il territorio, sottolineando l’impegno delle associazioni e delle aziende che hanno contribuito in modo decisivo alla creazione del ricchissimo programma.

Come nelle precedenti edizioni non mancherà il concorso fotografico “Scatta al giorno di Leonardo“ voluto per immortalare i momenti più intensi e rappresentativi della giornata, la Street Art alla Pinetina Della Doccia con l’esecuzione artistica dal vivo di un murales a cura di “Stelleconfuse” e poi spazio ai bambini con “Leo in fabula“ in piazza Della Libertà col laboratorio di lettura creativa, racconti e favole su Leonardo narrati dall’educatrice Scintilla. Sono una trentina gli eventi in calendario, divisi tra performance teatrali e artistiche, laboratori didattici, passeggiate naturalistiche e tuffi nella tecnologia più avanzata. Gli appuntamenti di domenica, oltre al centro sotorico di Vinci, a piazza Masi, al Museo e alla Biblioteca Leonardiana coinvolgono anche la Casa natale di Anchiano. Il gran finale è previsto alle 18.45 con il taglio della torta offerta a tutti i partecipanti al compleanno di Leonardo e curato da alcune pasticcerie vinciane (Caffè della Corte, I Golosoni, Gigli, Milani) a cui seguirà , come detto, la spettacolare ’accensione del “Fiore della vita“, simbolo dell’evento, in piazza Guido Masi alle 19.30.

Tutti i dettagli del porgramma sono disponibili anche sul sito dell’evento: www.giornodileonardo.it

Francesca Cavini