Treni, stop Pisa-La Spezia per la manutenzione a due ponti

Pisa, 7 marzo 2025 - Sulla linea ferroviaria Pisa - La Spezia sono in programma dalle ore 23 di venerdì 21 e per tutta la giornata di sabato 22 e domenica 23 marzo lavori di manutenzione straordinaria per i quali è necessario interrompere la circolazione tra Pisa Centrale e Forte dei Marmi (Lucca). Trenitalia dovrà sospendere la circolazione in questo tratto: coinvolti anche Frecce e Intercity oltre ai treni regionali. Gli interventi di Rfi (Gruppo Fs) interessano due ponti ferroviari. Il primo a un torrente in attraversamento dei binari tra Pietrasanta e Forte dei Marmi che sarà sostituito con elementi scatolari prefabbricati, mentre il secondo è quello sul fiume Morto in località Campaldo tra Pisa e Torre del Lago, dove sarà fatta manutenzione agli appoggi della travata metallica. Durante il cantiere sulla linea Pisa - La Spezia è prevista una riprogrammazione dei servizi a lunga percorrenza e regionali con cancellazioni, limitazioni, variazioni di orario e deviazioni di percorso. Saranno circa 50 le maestranze di Rfi e delle ditte appaltatrici impegnate nei due cantieri ogni giorno nel fine settimana con 10 mezzi d'opera. L'investimento totale da parte di Rfi per questi lavori è di circa 1 milione di euro. Le modifiche alla circolazione ferroviaria che Trenitalia dovrà operare scattano dal pomeriggio di venerdì 21 marzo e fino alla mattina di lunedì 24 marzo sulla linea Pisa - La Spezia "con cancellazioni, limitazioni, variazioni di orario e deviazioni di percorso. Le variazioni ai servizi possono avvenire anche prima o dopo l'orario programmato dei lavori". Le Frecce "subiranno cancellazioni integrali dal pomeriggio di venerdì 21 marzo fino alla mattina di lunedì 24 marzo, o limitazioni di percorso a Pisa nelle giornate di sabato 22 marzo e domenica 23 marzo, con soppressione della tratta Genova-Pisa". Per treni regionali e Intercity cancellazioni totali, limitazioni di percorso con nuova origine o termine del servizio, deviazioni di percorso e sono previsti servizi sostitutivi con bus.