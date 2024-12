Allerta gialla neve, treni sospesi tra Faenza e Marradi. Attivati i bus

Firenze, 8 dicembre 2024 – Treni sospesi tra Faenza e Marradi a causa dell’allerta per neve diramata per la giornata di domani, 9 dicembre. Dalla mezzanotte di oggi e per l'intera giornata di domani la circolazione ferroviari sulla linea Faentina sarà quindi interdetta.

La riattivazione del servizio è prevista ad allerta meteo rientrata e dopo i controlli all'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Sono previste corse con bus tra Faenza e Marradi con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.