Treni, la puntualità è in crescita

Non è certo una situazione tranquilla, quella del seizio ferroviario in Mugello, sia sulla Faentina che sulla tratta Borgo San Lorenzo-Pontassieve-Firenze dove i disservizi e le proteste dei pendolari sono ricorrenti. Così l’assessore regionale alla mobilità e trasporti, Stefano Baccelli ha organizzato un summit con i responsabili di Rfi e Trenitalia e gli amministratori locali di Mugello e Val di Sieve, per fare il punto dei lavori in corso e di prossimo avvio. Hanno partecipato i sindaci di Borgo San Lorenzo, Londa, Rufina, Vaglia, Dicomano, Scarperia e San Piero, Fiesole, Vicchio e Marradi. Si è parlato della riqualificazione della stazione di Dicomano, che da ottobre sta comportando una rimodulazione dell’orario con limitazioni che riguardano Pontassieve, e che dovrebbero concludersi nella prima metà di giugno. Quelli alla stazione di Contea Londa per la realizzazione del sottopasso e l’innalzamento dei marciapiedi inizieranno a giugno per concludersi un anno dopo. Anche in questo caso sarà necessaria una rimodulazione dell’orario, Rfi e Trenitalia hanno informato di aver già messo a punto le modifiche. Lo stesso avverrà per l’eliminazione di numerosi passaggi a livello.

Quanto alla puntualità sulle due linee, i dati relativi al 2023 evidenziano che tra Firenze e Borgo San Lorenzo via Pontassieve a gennaio la puntualità è stata pari al 93,2%, a febbraio al 91,3 e nei primi 11 giorni di marzo sono arrivati in orario 93 treni ogni 100. Per quanto riguarda la relazione via Vaglia, dopo il peggioramento (90,1%) registrato a gennaio, a febbraio si è risaliti al 94,2 e nei primi 11 giorni di marzo siamo al 92,5.

Paolo Guidotti