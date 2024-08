Treni in ritardo e cancellazioni. Mattinata di caos a Firenze

Firenze, 4 agosto 2024 – Ancora una mattinata di disagi alla circolazione ferroviaria a Firenze. Questa mattina, intorno alle 9 di stamani 4 agosto, i primi ritardi. La causa dei disservizi, spiega Trenitalia, è dovuta alla presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Rifredi. La circolazione, secondo quanto riferito da Rfi, era stata precedentemente sospesa, in via precauzionale, dalle 9.25 alle ore 10, su richiesta delle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto. Diversi treni hanno subito ritardi mentre alcuni convogli regionali sono stati cancellati. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 11.30.

E’ il secondo episodio negli ultimi cinque giorni, ma in questa estate bollente purtroppo il nodo fiorentino è stato oggetto di diversi disagi per i passeggeri. L’ultimo appunto avvenuto il 30 luglio quando un incendio di sterpaglie tra binari e autostrada ha bloccato di riflesso anche i convogli in Santa Maria Novella facendo registrare titardi fino a 100 minuti.