Firenze, 13 gennaio 2020 - Disagi e ritardi fino a 85 minuti, con qualche cancellazione, per i treni in Toscana e causa di diversi problemi che si sono concentrati nella giornata di oggi. Sulla linea Direttissima Roma-Firenze il traffico ferroviario è stato rallentato dalle 8:55 per un guasto alla linea nei pressi di Firenze Campo Marte, con ripercussioni anche per molti regionali, cancellazioni e ritardi fino a 85 minuti. Traffico rallentato anche sulla linea Alta Velocità Bologna- Firenze dalle 9:30 per un controllo tecnico ad un treno a Bologna San Ruffillo. Questo avrebbe causato ritardi fino a 45 minuti per una situazione che è già tornata regolare.

Disagi anche sulla linea "lenta" tra Roma e Firenze per un guasto a Roma Termini che interessa i treni interregionali. Guasto anche alla stazione di Chianciano Terme con ripercussioni anche da Chiusi a Pistoia o da Arezzo a Firenze.