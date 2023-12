Trekking urbano e sci di fondo. Aperte le iscrizioni al club Alpino

Un ‘trekking urbano’ e un fine settimana dedicato allo sci di fondo per gli appassionati di questa disciplina. Sono le proposte più a breve termine lanciate dalla sezione del Club Alpino Italiano di Scandicci per cui sono già aperte le iscrizioni. La prima escursione, fissata per domenica 11 gennaio, porterà i partecipanti alla scoperta di Bologna con partenza dal centro città e arrivo ‘in quota’ al Santuario di San Luca (camminando sotto il portico più lungo al mondo) per un percorso totale della durata di 5 ore e mezzo. È invece già fissato dal 16 al 18 febbraio il fine settimana di sci di fondo sugli altopiani di Lavarone e Asiago, area particolarmente dotata di piste congeniali sia per la tecnica classica che per lo skating. Il viaggio, con partenza da Firenze, sarà effettuato in pullman ed il costo del trasporto varierà a seconda del numero dei partecipanti. Per informazioni e iscrizioni [email protected] .