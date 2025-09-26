Pergola, nuova vita per l’ex dg. Giorgetti riparte dalla Sicilia in un teatro di seconda fascia

Per una porta che si chiude si apre un portone. Così recita il famoso proverbio ma chissà se Catania è davvero un ’portone’ migliore di Firenze. Sta di fatto che l’ex dg del Teatro della Toscana Marco Giorgetti da ieri è il nuovo direttore del Teatro Stabile di Catania. "Felice e onorato di assumere la direzione del Teatro Stabile di Catania, un’istituzione che non solo rappresenta una parte fondamentale della storia del teatro italiano, ma che da sempre è motore di ricerca e innovazione, punto di riferimento per l’intero Paese" le parole di Giorgetti dopo la decisione deliberata all’unanimità dal Cda, presieduto da Rita Gari Cinquegrana (designata dall’amministrazione meloniana di Catania). "Con i suoi quasi settant’anni di storia, quello di Catania è per anzianità il terzo Teatro Stabile italiano e gode di un prestigio internazionale, grazie alle produzioni che dal dopoguerra ad oggi hanno varcato lo Stretto" si legge sul sito internet dell’Ente che è classificato come Tric (Teatro di di rilevante interesse culturale).

Giorgetti, che prende il posto lasciato vacante qualche mese fa da Graziano Piazza, è una "figura di comprovata e pluriennale esperienza nel campo della direzione di Teatri nazionali", dichiarano dal teatro. "Bene la nomina di Giorgetti. Complimenti al sindaco di Catania Enrico Trantino e ai componenti del consiglio di amministrazione per la scelta" commenta il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, lo stesso che aveva bollato come "uno sbaglio" il suo allontanamento da Firenze. Già, perché la travagliata conclusione del rapporto ultraventennale con Firenze e con il Teatro della Pergola del già dipendente del Mic in aspettativa, è stata più e più volte argomento di dibattito politico nazionale, anche in relazione al declassamento deciso per la Pergola dalla commissione consultiva per il teatro del Mic.

La ’scalata’ fiorentina del manager inizia nel 2002 quando fonda e diviene presidente di ’Firenze dei teatri’, l’associazione che raccoglie tutti i teatri dell’area metropolitana, mentre nel 2004 giunge alla direzione dell’Ente Teatrale Italiano e nel 2007 è direttore-manager della Pergola. Nel 2011 viene costituita la Fondazione Teatro della Pergola e Giorgetti diventa il direttore generale, rimanendo in sella anche quando nel 2015 nasce il Teatro della Toscana, riconosciuto come Teatro Nazionale. Lo scorso 20 maggio l’uscita di scena con una conciliazione all’Ispettorato del lavoro, dopo che la spaccatura con la presidente della Fondazione Teatro della Toscana, ovvero la sindaca di Firenze Sara Funaro, era diventata insanabile. Da Palazzo Vecchio si è sempre parlato di una riorganizzazione del teatro, di un cambio di passo anche per rimettere i conti in ordine. A Giorgetti, infatti, era stato chiesto di rivedere il bilancio, di ’sforbiciare’ senza ’danneggiare’ la parte artistica. Ma l’arrivo di un direttore artistico di alto profilo come Stefano Massini non era stato gradito a Giorgetti che aveva intrapreso una guerra sotterranea al noto drammaturgo. Come è finita, si sa.