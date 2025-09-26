Estate fiorentina record, cala il sipario. E ora arriva l’Autunno con 230 proposte

Dopo un’Estate Fiorentina da record – con 1.700 appuntamenti – arriva il momento dell’Autunno Fiorentino, tra spettacoli e concerti. Con la particolarità di eventi diffusi in tutto il territorio e dunque non solo in centro. Si parte il 1 ottobre e si chiude il 30 novembre e c’è da sbizzarrirsi come appuntamenti con circa 230 proposte. Fra questi ’Anatomia del conflitto’, il progetto della Compagnia Teatrale Krypton ideato da Fulvio Cauteruccio che ospita tra gli altri Massimo Zamboni in "L’eco di uno sparo" e l’iconica produzione "Roccu u stortu"; per "Musica Diffusa". Non può mancare l’Orchestra della Toscana diretta dal pianista Michele Campanella, affiancato da Monica Leone su Mozart, da Matteo Parmeggiani sul Don Giovanni, da Diego Ceretta su Weber e Brahms: L’Ort porta il progetto ‘Sinfonie di Quartiere’, ovvero 12 appuntamenti musicali diffusi nei cinque quartieri della città. Fabbrica Europa propone "Oltre le Mura/Beyond the walls": nei quartieri periferici vengono portate le visioni di artisti chiamati a condividere la propria ricerca con i cittadini. Così Manuel Roque esplora i limiti fisici del corpo, Sara Vilardo affronta i temi della nostalgia e del ritorno, Benno Steinegger e Eirik Havnes indagano la coscienza delle piante e la possibilità di comunicare con loro, mentre Francesco Fei riflette sulla città come spazio dell’immaginario e della creazione. L’Autunno Fiorentino contiene anche riferimenti a Oriana Fallaci, Dacia Maraini e Silvia Nanni i cui testi sono riferimenti letterari di "Azioni di contrasto alla violenza di genere: L’educazione sentimentale La maternità" de Il Teatro delle donne. Nel programma c’è il teatro civile (al centro di "Freedom 25" della Compagnia Catalyst) e il voler spaziare i temi come i conflitti etnici e religiosi e ci sono programmi che intrecciano musica, accessibilità e inclusione, come quelli proposti da "Sinfonia di vibrazioni" de La Filharmonie. Attenzione anche a Stazione Utopia e al suo progetto Komorebi, una rassegna diffusa nei cinque quartieri cittadini, con azioni performative e laboratori in luoghi sia tradizionali sia inconsueti, tra cui Rsa, scuole, centri culturali, la Gipsoteca del Liceo artistico di Porta Romana, la sezione femminile del carcere di Sollicciano e la palestra della Rari Nantes. Insomma si chiude con i classici d’estate e si avvia con l’autunno: "Il nostro obiettivo è quello di avere sempre più presidi culturali e offerta culturale per i nostri cittadini", hanno spiegato la sindaca Sara Funaro e l’assessore alla Cultura, Giovanni Bettarini.

Niccolò Gramigni