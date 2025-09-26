Elettrodotto, ancora polemiche. Le richieste del comitato del ’No’

Non si placa la polemica sull’impatto, decisamente forte, dei sostegni del nuovo elettrodotto nell’area delle Carpugnane e in particolare all’interno del maxi polmone verde atteso da anni e ora in fase di realizzazione. Dopo la presentazione del progetto, in un’assemblea pubblica organizzata due giorni fa nell’ambito dei "Giorni dell’ambiente", il "Comitato Calenzano – Paesaggio e salute", costituito dopo che i ‘piloni’ sono spuntati con la loro ingombrante presenza, pone una serie di richieste all’amministrazione calenzanese manifestando l’esigenza di una serie di correttivi. Una, particolarmente pressante, è quella di spostare "l’area ‘bambini e anziani’ il più lontano possibile dai sostegni, che noi chiediamo di interrare ma che per ora ci sono". Un trasferimento necessario e fattibile secondo il comitato: "Essendo presenti trentadue ettari di verde – si legge infatti in una nota - non ha alcun senso che i giochi per bambini siano collocati in tale zona e non alla massima distanza possibile da tutti i sostegni. Analogamente abbiamo notato che i due punti di osservazione per l’avifauna sono previsti proprio sotto i due piloni: anche questo ci sembra un evidente controsenso e quasi un non voler prendere atto di quale sia diventata, almeno per il momento, la realtà".

Da qui la richiesta del comitato "che i punti di osservazione per gli uccelli siano ricollocati anch’essi a maggiore distanza dai sostegni, cioè sul lato opposto del perimetro circoscritto dalla siepe". In generale la necessità "è che la tutela paesaggistica sia applicata veramente, cosa che risulta incompatibile con la presenza della nuova linea aerea".

Proprio per questa ‘incompatibilità’ il comitato, che chiede espressamente di poter essere coinvolto nella progettazione dell’area verde, domanda che "nel parco sia individuata un’area da adibire a interramento della doppia terna da 380 kV (potrebbe essere ad esempio quella adiacente alla zona in cui saranno interrate le linee da 132 kV); chiediamo che sia chiarito cosa sarà posto sopra le linee interrate che tipo di emissioni saranno presenti in questa zona e con quali attività saranno compatibili". Se l’assemblea è stata fatta per recepire veramente proposte dalla popolazione – è la conclusione del comitato – "siamo certi che queste nostre legittime e doverose richieste non potranno rimanere inascoltate".