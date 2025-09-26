Indagine della Finanza. Scommesse parallele nelle sale da gioco. Il pm: "Processateli"

FIRENZEScommesse "black" in sale di Firenze e provincia: in dodici rischiano il processo. La procura del capoluogo toscano ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli indagati dell’inchiesta, condotta dalla guardia di finanza di Lucca, che ha scoperchiato un giro di scommesse clandestine su partite di calcio ed eventi sportivi per un volume di oltre 50 milioni di euro di puntate.

Nelle indagini, condotte dal pm Ester Nocera, coinvolte anche due persone giuridiche.Ieri mattina, però, dinanzi al giudice dell’udienza preliminare Gianluca Mancuso, il processo non è partito per un errore nelle notifiche. Udienza dunque rinviata al 27 novembre, quando i legali degli imputati (avvocati Michele Ducci, Antonio D’avirro, Cosimo Magazzini, Elvira Supino, Marco Giglioli, Mario Taddeucci Sassolini, Nicola Castagna, Saverio Dal Canto e Filippo Cei) inizieranno a rispondere alle accuse.

L’inchiesta esplose nel febbraio scorso con un sequestro preventivo, eseguito nei confronti di cinque persone, di beni immobili, quote societarie, saldi attivi di conti correnti bancari, denaro contante, criptovalute, fino a concorrenza di 6 milioni di euro. Tra gli imputati, figurano il titolare di un frequentatissimo bar con punto gioco di Fra’ Giovanni Angelico o i titolari di sale di Sesto e Scandicci.

Ma perché le scommesse sarebbero divenute “clandestine“? Perché, secondo le accuse, la raccolta di puntate sarebbe diventata intermediazione abusiva in quanto sarebbero state aggirate le norme utilizzando profili di terze persone, “mascherando“ così il vero scommettitore. Talvolta anche un personaggio conosciuto.

"All’esito delle indagini, il giudice competente - la spiegazione delle Fiamme Gialle - ha condiviso le richieste formulate dalla Procura fiorentina, riconoscendo il reato associativo, l’attività di raccolta abusiva di scommesse".

“Vittime“, secondo l’impostazione della procura, di queste scommesse "black", effettuate anche su canali esteri, colossi come Sisal, Snai, Eurobet. Nonché il Ministero delle Finanze e i Monopoli.

Le indagini, sempre secondo la guardia di finanza, "hanno permesso, complessivamente: di accertare come il sodalizio criminoso si sia avvalso della collaborazione di oltre 100 agenzie di scommesse sparse sul territorio nazionale (Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia); individuare oltre mille conti di gioco, la maggior parte dei quali intestati a soggetti terzi e movimentati dagli indagati nei vari bookmaker, con l’effettuazione di un volume di gioco (che nel gergo veniva definito il “bettato“, dal verbo inglese to bet), anche superiore al milione di euro mensili per un ammontare pari ad oltre 50 milioni di euro; determinare il cosiddetto ‘illecito profitto’ realizzato dal sodalizio criminale; individuare oltre 1.500.000 messaggi e quasi 850.000 files immagine, attraverso i quali veniva confermata e acclarata ampiamente l’ipotesi investigativa di abusiva intermediazione di raccolta di scommesse sportive, nonché di mancato assolvimento di tutti gli obblighi antiriciclaggio, (atteso che sono emersi trasferimenti di denaro non tracciati per singole operazioni di importo superiore anche a 50mila euro) tutte perpetrate in forma associativa".

Ma i difensori dei 12 imputati non sono d’accordo: già dalla prossima udienza, dunque, parola alle controparti.ste.bro.