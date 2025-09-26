La ’Belle Époque’. I pittori italiani a Parigi. Arte, radici, modernità

Nella Parigi cosmopolita della seconda metà dell’Ottocento, fra nuovi fermenti culturali da tutta Europa, locali alla moda, circoli letterari e mercanti d’arte, ci furono anche veri protagonisti ’made in Italy’, che a pieno diritto appartengono alla stagione della ’Belle Époque’. Punta i riflettori su questo la mostra che il 15 ottobre si apre a Palazzo Blu di Pisa, curata da una delle più raffinate e autorevoli studiose del secondo Ottocento italiano quali Francesca Dini.

In quel contesto di salotti e atelier parigini frequentati da Degas, Manet e Renoir, trovano un loro brillante palcoscenico anche Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis e Federico Zandomeneghi, che tra il 1867 e il 1874 si trasferiscono nella capitale francese, attratti proprio dal dinamismo culturale e dalle opportunità offerte da una metropoli in pieno fermento. L’esposizione si intitola non a caso ’Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo’, con un percorso di circa 100 opere provenienti da prestigiosi musei internazionali e italiani, oltre che da collezioni private francesi e italiane.

"Questa mostra rappresenta un viaggio nella storia culturale europea - spiega Francesca Dini - , attraverso artisti italiani che hanno saputo trasformare la propria pittura in linguaggio internazionale, senza mai dimenticare le proprie radici. Non si tratta solo di una raccolta di ’capolavori belli da vedere’, ma del tentativo di dare voce e contesto a un periodo cruciale, restituendo profondità a un momento spesso banalizzato dalla sua stessa seduzione estetica".

Tutti e tre, Boldini, De Nittis e Zandomeneghi, a Parigi trovano un terreno fertile per sviluppare la propria ricerca pittorica, mantengono un legame profondo con le proprie radici, soprattutto con la cultura toscana e l’eredità del realismo macchiaiolo, pur immersi nel cuore pulsante della modernità europea. Il dialogo con la vitalità parigina è dunque tutt’altro che passivo. Boldini ne diventa l’interprete più mondano, De Nittis il cronista sensibile, Zandomeneghi il pittore della quotidianità borghese, vicinissimo alla sensibilità impressionista. Ma tutti e tre i nostri pittori rielaborano questa esperienza filtrandola attraverso una memoria culturale italiana, costruita tra Firenze, Napoli e Venezia, che rende la loro produzione profondamente originale e diversa dai colleghi francesi.

"Non vogliamo solo raccontare la bellezza e l’eleganza della Belle Époque - prosegue la curatrice -, ma anche storicizzare criticamente il ruolo dei pittori italiani a Parigi, spesso relegati a una funzione decorativa o compiacente, eppure centrali nella definizione visiva della modernità europea".

Il percorso si articola in nove sezioni tematiche, che restituiscono l’atmosfera di un periodo denso di contraddizioni: tra progresso tecnico e disuguaglianze sociali, tra euforia borghese e ferite storiche irrisolte. L’esposizione è promossa dalla Fondazione Palazzo Blu, organizzata da MondoMostre, con il contributo di Fondazione Pisa. Fino al 7 aprile 2026.