Tre rapine in 24 ore . Colpo da 20mila euro

di Pietro Mecarozzi e Carlo Casini

Tre rapine e un furto. Giornata di ’passione’ per Firenze. A bordo della tramvia, due minori italiani, verso le 14 all’altezza di via di Novoli, sono stati aggrediti da due giovani verosimilmente di origini nordafricane. I due balordi hanno estratto un coltello e minacciato i ragazzini, che gli hanno consegnato i cellulari. Entrambi si sono dati subito alla fuga. Paura in piazza Medaglie d’Oro, dove lunedì notte due turiste del ’90 sono state avvicinate da un uomo mentre si trovavano nei pressi dell’area cani. Travisato in volto, l’aggressore ha puntato il coltello contro una delle due ragazze che gli ha consegnato il telefono che aveva in mano. È toccato poi a un ventenne di origine marocchine, derubato da una baby gang in via Baracca verso le due di notte.

Colpo grosso, invece, in via dei Lambruschini, zona Statuto. Nel pomeriggio di lunedì, due ladri si sono introdotti in un abitazione, portando via un Rolex da 15mila euro, un orologio di lusso orologio Baume Mercier da 1500 euro, pc, macchinetta fotografica e soldi in contanti. Per un bottino di quasi 20 mila euro. In tutti e quattro i casi, sono intervenuti gli uomini di via Zara, che hanno acquisito – dove possibile – le immagini di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili.

Brutto inizio di giornata ieri anche per il negozio di fiori New Art Decò di via Starnina a Legnaia. Quando la titolare è arrivata ad aprire la porta ha trovato la maniglia e l’infisso imbrattati di sangue; più tardi, si è accorta anche di un segno di cacciavite sull’infisso. L’ipotesi è perciò che un ladro abbia provato a forzare la porta, ma nel farlo sia ferito e abbia perciò desistito. "Non è il primo tentativo di effrazione che subisco – spiega –. Una decina di anni fa, quando sono arrivata, la zona era tranquilla; negli ultimi anni invece è peggiorata". Ancora ladri anche a poche centinaia di metri in via Di San Vito, a Monticelli, sabato sera verso le 23,30; è successo nel solito condominio dove erano stati messi a segno due furti nelle ultime due settimane, più uno la precedente nel contiguo. I ladri si sono di nuovi arrampicati al primo piano sono entrati da una finestra e hanno tentato di scassinare la cassaforte, ma si sono dati alla fuga perché i vicini si sono allertati sentendo il rumore di un flessibile. Su entrambi i casi indagano i carabinieri.