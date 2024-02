Tre giorni sulle punte. Torna ’Danzainfiera’

FIRENZE

Si balla per tre giorni di fila alla Fortezza da Basso, dal 23 al 25 febbrario, con “Danzainfiera“ che compie 18 anni e si conferma la più grande rassegna nazionale dedicata all’arte coreutica.

Per questa prima edizione firmata da Pitti Immagine, che ha acquisito il marchio nel settembre scorso, sono previsti eventi, stage e audizioni, con grandi étoile italiane e internazionali in scena per lo spettacolo “The Gala”.

Tra le novità 600 Beats, una flash open call rivolta a giovani coreografi, lanciata da Pitti Immagine ed EurAsia Dance Project International Network e voluta anche da UniCredit, main partner dei saloni Pitti.

Danzainfiera chiama a raccolta anche le più grandi aziende di abbigliamento e servizi tecnici, negozi e distributori, scuole, compagnie di danza, enti di promozione e associazioni.

Sono circa 130 gli espositori inFortezza, assieme ad un esercito di professioniste/i del settore,ballerine/i, coreografe/i e appassionati. Per tre giorni sarà il luogo in cui i giovani che aspirano a diventare famosi, fanno audizioni e provini.

Complessivamente ci saranno 9.000 presenze di ballerini sui palchi e nelle aule, 270 eventi tra lezioni, audizioni e stage, 24 talk alla UniCredit Area Meeting, 26 eventi sui palchi tra rassegne, contest, concorsi e gare, 14.500 posti in aula per seguire lezioni, stage, workshop, master, audizioni, 130 brand, 77 aziende in area commerciale con 80 marchi, 50 scuole in area formazione & spettacolo con 50 marchi per un totale di 127 espositori di cui 46 dall’estero.

"Il nostro primo obiettivo è essere uno strumento di crescita della danza in numeri e qualità - ha detto l’ad di Pitti Immagine Raffaello Napoleone -. Dal ’54 ad oggi abbiamo lavorato per lo sviluppo della moda. Da tempo abbiamo deciso di allargare la nostra attività. Venticinque anni fa collaborammo con Gianni Versace e Maurice Bejart alla coreografia ‘Barocco bel canto’. Allora abbiamo piantato un seme che oggi germoglia".

Grande grande attesa per All Beats to Dance – The Gala, curato da Francesco Volpe, che sabato 24 febbraio alle 18 ospiterà sul palco della Sala della Ronda grandi stelle italiane e straniere, fra cui l’étoile della Scala Nicoletta Manni e il primo ballerino scaligero, suo marito, Timofej Adrijashenko Luisa Ieluzzi e Danilo Notaro entrambi étoile del Teatro San Carlo di Napoli. Tutto il programma su www.pittimmagine.com

Olga Mugnaini