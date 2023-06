Tre giorni fra aerei e droni Torna il festival ’Volare’

L’antica arte del volo trova la sua sublimazione nel festival ‘Volare, dal 30 giugno al 2 luglio all’anfiteatro delle Cascine: tre giorni per grandi e piccoli con aerei, droni, mongolfiere, aquiloni, mostre, laboratori. E ancora modelli leonardiani e voli di rapaci. La seconda edizione della manifestazione è organizzata da Lndf, Toscana Aeroporti con il contributo di Fondazione Cr Firenze e Volotea (che è main sponsor): ‘Volare’ rientra negli eventi dell’Estate Fiorentina. Tra le attività si potrà salire a bordo di mongolfiere per voli vincolati, familiarizzare con l’arte della falconeria attraverso i laboratori di Fc Falconeria, visitare la mostra di aeromodelli, dipingere aquiloni e mongolfiere grazie all’associazione AcquaFirenze Aps. I partecipanti potranno poi vedere droni di ultima generazione, partecipare alle attività organizzate da Volotea e volare sulle colline fiorentine a bordo degli aeroplani di Aeroclub Firenze. Ci si potrà iscrivere ai laboratori e alle altre attività a numero chiuso direttamente sul posto. Per i voli dell’Aeroclub Firenze (posti limitati, partenza dell’aeroporto Vespucci) è obbligatoria la prenotazione via email a [email protected] Previsti anche appuntamenti musicali con la Gianfry Bogart Band (30 giugno), la Rino Gaetano Band (1 luglio) e i Partners in Crime (2 luglio).

"Sosteniamo volentieri questa manifestazione - ha detto il presidente di Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori - che è il risultato di un bel gioco di squadra attorno a un progetto che favorisce occasioni di incontro e di socializzazione per bambini e per le famiglie. Rivolgiamo un caloroso benvenuto a Volotea, entrata a far parte del ‘team’ dei promotori e salutiamo la nuova stagione di Ultravox Firenze, lo spazio estivo accanto all’anfiteatro che ospiterà numerosi eventi oltre ad offrire oltre 100 spettacoli gratuiti". "Volare è nel nostro dna - il commento di Toscana Aeroporti -. Per questo siamo entusiasti di poter organizzare la seconda edizione del Festival del Volo". L’international market director di Volotea Valeria Rebasti ha evidenziato che si tratta di "un’occasione che ci permette di rafforzare ulteriormente il nostro legame con il territorio toscano, dove abbiamo recentemente inaugurato una nuova base operativa presso lo scalo di Firenze".

Niccolò Gramigni