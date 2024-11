Tre furti in altrettante settimane. Alla fine rubano i detersivi. E il proprietario mette un cartello

Tre visite dei ladri in tre settimane, sempre nel week-end: l’ultima il 1°novembre, quando hanno spaccato la vetrina giusto per rubare i prodotti delle pulizie. Succede a un’agenzia immobiliare di via Bronzino, a Monticelli, dove il titolare, disperato e impotente verso i delinquenti che spadroneggiano, ha deciso di appendere un cartello all’ingresso: "Per i ladri: non serve che torniate per la terza volta (in un mese). Non c’è più niente da rubare!" "Sono entrati per due sabati di fila, il 19 e il 26 ottobre – racconta – non hanno trovato nulla da rubare, ma hanno fatto danno. Venerdì poi, oltre a rompere il vetro, hanno rubato un centinaio d’euro di detergenti che usiamo per pulire gli appartamenti. Questa era una zona tranquilla, ma da un paio d’anni è fuori controllo".