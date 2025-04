Tre campi di ultima generazione. San Donnino eccellenza di sport

Tre campi da Padel di ultima generazione. Ma, soprattutto, la conferma che San Donnino è un’eccellenza quando si parla di accoglienza e inclusione. In questo caso grazie allo sport. Conferma che arriva grazie al Centro Spazio Reale che ha inaugurato i campi dando così seguito al bando ‘Sport e periferie’. Un’edizione straordinaria del bando, visto che si parla del 2020, quando Spazio Reale, rappresentato ieri dal presidente Stefano Ciappelli e dalla direttrice Elisabetta Carullo, insieme al Csi, si piazzò al sesto posto a livello nazionale fra tutte le aziende partecipanti. Fu un bando, infatti, aperto anche al settore privato dopo l’emergenza Covid. Un risultato certificato quindi dalla presenza di Luca Lotti, che all’epoca era ministro dello sport, ma anche, fra gli altri, dell’assessora regionale Monia Monni, del sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri, del presidente regionale del Coni, Simone Cardullo, e del delegato fiorentino Gianni Taccetti. "Quando, come governo – ha detto Lotti -, realizzammo il bando ‘Sport e periferie’, pensavamo proprio a questo, a un posto bello e accogliente. Ed è bello vedere che poi i progetti vengono messi in pratica e che lo sport unisca in questo modo. Ma, soprattutto, i bandi sono importanti se poi c’è chi li fa funzionare e li mette in pratica davvero". "Con questa nuova iniziativa – ha detto Stefano Ciappelli – Spazio Reale/Csi-My Sporting Campus (questa la dicitura esatta) conferma il proprio impegno nel promuovere lo sport come strumento di inclusione, benessere e crescita sociale". "Questo – ha aggiunto l’assessora Monni – è per me un luogo del cuore, un luogo che più di tutti è simbolo dell’emancipazione e dell’accoglienza. Un luogo dove la Regione ha sempre trovato un aiuto, non solo in occasione della tragica alluvione del 2023, ma anche quando vennero ospitate le mamme ucraine con i loro piccoli".

Conclusioni affidate al sindaco Andrea Tagliaferri: "Spazio Reale non è solo un luogo dove si fa sport, si costruiscono e crescono relazioni. Essere qui oggi è quindi motivo di orgoglio, a San Donnino e a Spazio Reale in particolare, un vero e proprio fulcro per il territorio, dove c’è tanta innovazione e l’inclusione si mette in pratica".

Pier Francesco Nesti