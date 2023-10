Figline-Montevarchi, trasferta vietata agli ospiti

Figline Incisa Valdarno, 14 ottobre 2023 – Trasferta di fatto vietata per i tifosi del Montevarchi a Figline. In vista dell'incontro di calcio Figline-Aquila Montevarchi (serie D) che si gioca domenica 15 ottobre alle 15 allo stadio Goffredo Del Buffa di Figline Valdarno (Firenze), il prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi a residenti nella provincia di Arezzo.

Niente trasferta dunque per i tifosi del Montevarchi. Una decisione che viene presa per evitare possibli scontri tra le tifoserie. Come si spiega in una nota, «la misura, proposta dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, è stata adottata dopo l'esame svolto nel corso della riunione di coordinamento delle forze di polizia».