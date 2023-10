Trap, skate, podcast: laboratori per i giovani di Firenze

Usare trap, street art, skate, comics e podcast come ingredienti per animare i quartieri con i giovani. Per trasformare le piazze, quelle vere e vissute, in un occasione di confronto e scambio di idee tra ragazzi. È con questo spirito che "Firenze anima giovane" è pronta a sbarcare in città. Un’iniziativa promossa dall’assessorato alle politiche giovanili. E che permetterà ai giovani, grazie a cinque laboratori itineranti gratuiti nelle piazze e nei parchi, di scrivere un brano trap, destreggiarsi con la street art, ma anche fare qualche trick con lo skate, produrre un podcast o creare un fumetto. Attività che per molti suoneranno anonime ma che fanno parte del bagaglio culturale dei ragazzi di oggi. In Italia, infatti, i rapper dominano le classifiche, i podcast macinano milioni di views, i fumetti hanno un mercato da capogiro e sui social gli street artist vanno forte. Il progetto nasce da questa consapevolezza e ha l’obiettivo di incentivare il dialogo e la partecipazione mentre ci si diletta con queste arti.

Durante ogni laboratorio i ragazzi saranno affiancati da esponenti di spicco delle discipline. I producer dell’etichetta Bumper Muz seguiranno i rapper. A introdurre gli street- artist sarà l’artista MrFijodor, che li guiderà nella realizzazione di un murales. Il laboratorio di podcast digitali sarà organizzato invece dall’agenzia specializzata in documentari Dieci. Mentre quello per gli skater da SkateClan. Le attività dureranno 6 ore e saranno il 6, 7, 13, 14 e 21 ottobre. Sono dedicati principalmente a ragazzi tra i 12 e 20 anni ma chiunque è ben accetto. Parco San Donato, l’Area Pettini Burresi, l’Area Giuncoli di via Canova, Piazza Bartali, Piazza Elia Dalla Costa, villa Vogel, sono solo alcuni degli spazi coinvolti. "Cultura e creatività sono le due parole guida di questo progetto - ha detto l’assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione - al centro i giovani che potranno beneficiare di spazi in città dove poter coltivare il loro talento, mettere a frutto la loro curiosità". Il progetto si concluderà al Teatro del Maggio, dal 28 al 31 ottobre, si presenteranno i risultati dei laboratori con diversi nomi noti.

Gabriele Manfrin