Tramvia, da mercoledi lavori notturni per il segnalamento in viale Strozzi

Firenze, 4 maggio 2024 - Procedono verso il completamento i lavori per realizzare la linea tranviaria Fortezza-San Marco (Vacs). Si inizia lunedi 6 maggio con alcuni interventi sulla pavimentazione in piazza San Marco. Dalle 22 di lunedì alle 5 di martedì scatterà un restringimento e senso unico alternato all'intersezione con via Cesare Battisti e nel primo tratto della strada (replica la notte successiva).

Per la posa dei cavi del sistema di segnalamento da mercoledì 8 maggio in orario notturno (01.00-05.00) scatterà un restringimento di carreggiata in viale Strozzi, da via Dolfi a viale Lavagnini. Passando alla settimana successiva, nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio è in programma lo smontaggio della gru attualmente presente nell’area del Parterre. Dalle 22 di martedì alle 5 di mercoledì sarà istituito un restringimento di carreggiata in piazza della Libertà nel tratto da via del Ponte Rosso a via della Madonna della Tosse sulla direttrice verso viale Don Minzoni. Previsti anche divieti di sosta.