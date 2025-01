Firenze, il 25 gennaio parte la nuova linea della tramvia: la Vacs entra in funzione

Firenze, 15 gennaio 2025 – Entrerà in servizio sabato 25 gennaio la nuova linea della tramvia a Firenze. La Variante Alternativa Centro Storico, la cosiddetta Vacs, in queste ultime settimane ha visto un pre-esercizio con una serie di prove sui binari. Il 25 parte il trasporto dei viaggiatori. Dopo anni di cantieri dunque si parte.

Le prove tecniche per la Vacs: tutto pronto per la nuova linea della tramvia, che entrerà ufficialmente in servizio il 25 gennaio (New Press Photo)

La linea allaccerà la tramvia dai viali di circonvallazione a San Marco. In questi giorni i mezzi sono circolati a pieno regime sui binari. Dopo l’ok della commissione del Ministero dei Trasporti e il passaggio tecnico in Regione, la Vacs adesso può entrare in servizio.

Con l’entrata in funzione della linea si apre una stagione nuova di lavori nella zona sud della città per la realizzazione della linea Libertà-Bagno a Ripoli.