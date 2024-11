Vacs, rivoluzione linee. Nuova fermata Libertà: "Ora bus più regolari"

La Vacs, la variante al centro storico della tramvia che allaccerà i binari di San Marco ai viali di circonvallazione rendendo l’area monumentale più vicina possibile per i passeggeri, è ormai ai nastri di partenza. Salvo soprese nel giro di un mese, cioè nei giorni prima di Natale, entrerà in servizio. Inevitabile che l’ingresso ufficiale di Sirio sui nuovi binari comporterà delle mini rivoluzioni al trasporto pubblico dei bus.

Sul sito ufficiale di Palazzo Vecchio spuntano così una serie di provvedimenti dirigenziali con i primi accorgimenti.

Nell’atto esecutivo dal 15 novembre, relativo al ’bussino’, si spiega che "visto l’assetto definitivo di piazza San Marco già in essere che prevede, tra le altre cose, gli stalli necessari per le fermate del Tpl", autorizza "l’istituzione della fermata esistente a servizio della linea C1 (Parterre-Santa Maria Soprarno ndr) in piazza San Marco" e, al contempo, "la soppressione della fermata esistente in Santissima Annunziata".

E ancora spunta una nuova fermata chiave in piazza della Libertà che diventerà una sorta di hub di interscambio per il trasporto locale.

Nel dettaglio un altro provvedimento dirigenziale "ravvisata l’opportunità di migliorare l’interscambio tra le linee 11 e 20, con la linea tram di prossima attivazione", autorizza "l’istituzione di una nuova fermata a servizio delle linee 11 e 20 con direzione piazza della Libertà nella piazza stessa "nel tratto compreso tra viale Matteotti e via Pier Capponi, fronte civico 44 rosso". Praticamente siamo all’inizio del viale Milton. Stesso provvedimento riguarda altre due linee chiave, la 10 e la 8.

Da ricordare i tratti di città che servono le suddette linee bus. La 11 collega il Salviatino al galluzzo, la 20 largo Caruso al Gignoro, la 10 piazza della Libertà a Settignano e, infine, la 8 la fermata Strozzi fallaci della T1 alla Nave a Rovezzano.

C’è una buona notizia per i passeggeri dei bus fiorentini (anche se ci vorrà un po’ di pazienza...). "Tecnicamente questi accorgimenti sono legati alle corse dei bus che sono ’adducenti’ alla linea tramviaria. – specifica l’azienda – e quando si riduce la lunghezza della linea di un bus il servizio automaticamente diventerà più regolare".

Ergo rischio molto minore di ritardi nei passaggi dei mezzi. Al tempo stesso però da Autolinee precisano che l’effetto non sarà immediato. La Vacs infatti ocmporterà una sorta di rivoluzione in una zona estremamente delicata per il traffico e, in più, i cambiamenti arriveranno sotto Natale, in giorni tradizionalmente bollenti per il traffico cittadino. Tradotto tutto sarà a regime nel mese di gennaio.

La Linea 2 Lavagnini - Libertà - San Marco (Variante alternativa centro storico) prevede un percorso con tracciato a doppio binario che, a partire dal bivio di Viale Strozzi della Linea T1, percorre interamente Viale Lavagnini, effettua il passaggio attorno a Piazza della Libertà fino all’inizio di Viale G. Matteotti, dove i due binari si separano. Il binario di andata verso il centro storico scende lungo Via Cavour fino a Piazza San Marco, poi risale lungo Via La Pira e Via La Marmora, fino a raggiungere di nuovo Viale Matteotti dove ritrova la sede a doppio binario.

La lunghezza complessiva di questa tratta è pari a circa 2,5 chilometri e sono previste 6 fermate (Lavagnini, Poliziano, Parterre, Cavour A, San Marco e Cavour R).