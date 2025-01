Tramvia, confermata l’apertura della Vacs: “Sarà gratis per due settimane”

Firenze, 22 gennaio 2025 – Vacs, ci siamo. A confermare la data di inaugurazione della nuova linea è la sindaca Sara Funaro. "Il 25 gennaio è una grande giornata: alle ore 14.30 inaugureremo la nuova linea della tramvia, la Vacs, e con una misura che abbiamo deciso di mettere in campo, la linea sarà gratuita per due settimane per tutti i cittadini."

Una Nuova Opportunità per i Cittadini

"Abbiamo preso questa decisione - ha aggiunto - per dare la possibilità di usufruirne nel miglior modo possibile e per fare in modo che i cittadini possano avere un altro accesso al centro della nostra città e un altro pezzo di collegamento della città."

Contestualmente partiranno anche i cantieri della nuova linea, quella che andrà a collegare piazza della Libertà con Bagno a Ripoli.