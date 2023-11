"Tramvia, tagliati 30 milioni". La denuncia di Gianassi fa infuriare Palazzo Vecchio. Nardella: "E’ sconcertante"

Lo scontro ora è proprio frontale. Cambia lo scenario, ma la tensione resta. Se qualche giorno fa il botta e risposta del sindaco Dario Nardella, da responsabile della Metrocittà, è stato con il ministro Musumeci, che parlava di scarsa prevenzione dell’alluvione che ha messo in ginocchio Campi e la Piana, lo scenario adesso è quello dei finanziamenti per le nuove linee della tramvia. La denuncia arriva dal deputato dem, Federico Gianassi, già assessore in Palazzo Vecchio: "Il governo Meloni taglia 30 milioni di euro già stanziati per il 2024 per realizzare la tramvia di Firenze. - ha detto il parlamentare - Si tratta di risorse già assegnate, ma sottratte con la manovra di Bilancio come si legge nelle sue pieghe e in particolare nelle Tabella 10 del ministero delle Infrastrutture". Poi la stoccata: "Pensano al Ponte sullo Stretto e tagliano sulle tramvie? Il governo Meloni ha un problema con la città di Firenze? - la domanda retorica di Gianassi - Prima i 55 milioni persi per lo stadio e non ripristinati al contrario di quanto fatto per Venezia e ora un altro taglio di fondi che spettano a Firenze? Pretendiamo che le risorse siano subito riassegnate e con i colleghi del Pd in Senato, dove pende l’esame del provvedimento, presenteremo un emendamento".

"La denuncia dell’onorevole Federico Gianassi, che ha scoperto nella manovra un taglio di ben 30 milioni sulla tramvia di Firenze, è sconcertante. Ancora una volta questo Governo, e in questo caso la Lega in particolare, taglia risorse alla città, soldi preziosi per realizzare opere pubbliche e trasporti per i cittadini": la sottolineatura di Dario Nardella. "È ormai evidente che il Governo Meloni abbia come obiettivo quello di fare campagna elettorale privando Firenze di decine di milioni - aggiunge -. Lo hanno fatto con lo stadio Franchi, poi con i Piani urbani integrati, ora con la tramvia, ma se pensano che facendo un dispetto a Firenze e ai fiorentini vinceranno le elezioni si sbagliano di grosso. I fiorentini non hanno l’anello al naso. Ci vuole rispetto e amore per la città, oltre al senso delle istituzioni che evidentemente a questo Governo manca del tutto".