Tramvia a Firenze: percorso, fermate e capolinea della linea T3. Ecco come sarà

Firenze, 27 marzo 2023 – In tramvia fino a Bagno a Ripoli. Lavori all’orizzonte per collegare con la Linea T3 la zona sud-est della città. Inizio cantieri previsto per la fine del 2023. Sarà realizzata con due interventi distinti: il primo sul tracciato piazza Libertà-Bagno a Ripoli, il secondo sul tracciato piazza Libertà-Rovezzano.

3.2.1 Libertà - Bagno a Ripoli

Il tracciato ha una estensione di circa 7,2 Km con 17 fermate previste: si aggancia al sistema tramviario fiorentino in piazza della Libertà (con il capolinea previsto su un piccolo tronco posizionato lungo viale Don Minzoni) da dove imbocca viale Matteotti, percorre i viali di circonvallazione, fino a viale Giovine Italia, per proseguire sui Lungarni Pecori Giraldi, del Tempio e Cristoforo Colombo. Superato il ponte da Verrazzano il tracciato percorre via Poggio Bracciolini, viale Giannotti, viale Europa e via Pian di Ripoli, fino a svoltare in via Granacci e arrivare al capolinea di Bagno a Ripoli.

Tramvia a Firenze, la linea T3

3.2.2 Libertà - Rovezzano

Il percorso inizia dal viale Don Minzoni, al termine del quale sotto-attraversa i binari ferroviari per immettersi in superficie sul viale dei Mille, svolta su viale Fanti dove effettua una fermata presso la Stazione ferroviaria di Firenze Campo Marte, prosegue su viale Malta, viale Fanti, via Mamiani, via del Gignoro, per terminare al capolinea nei pressi della stazione ferroviaria di Rovezzano.

Il tracciato ha una estensione di 6.2 Km con 15 fermate previste.