Tramvia, si cambia ancora. Rischio caos al Parterre

Cantieri della tramvia, nuova rivoluzione per il traffico. Vanno avanti infatti i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco – la cosiddetta Vacs, la variante al centro storico – e da domani sera sono in programma alcune modifiche dell’attuale cantierizzazione in piazza della Libertà sul lato Parterre.

Dalle 21 l’area di cantiere sarà spostata nell’area adiacente al Parterre e le corsie per la circolazione in direzione di viale Don Minzoni e via Pier Capponi saranno ’spostate’ nella parte centrale della carreggiata, in adiacenza alle corsie provenienti da viale Matteotti. Saranno comunque garantiti, fanno sapere dagli uffici del Comune, gli attuali flussi di circolazione da via Lorenzo Il Magnifico e via del Ponte Rosso in direzione viale Don Minzoni e via Pier Capponi ma il cantiere, avverte Palazzo Vecchio, risulterà "particolarmente ingombrante sia sull’intersezione con via del Ponte Rosso sia sull’area dell’incrocio con viale Don Minzoni".

I veicoli saranno costretti a due ’chicane’ e questo potrà causare rallentamenti nella circolazione. Il cantiere infatti andrà a insistere su due punti già caldi, in particolare quello del Ponte Rosso, snodo da e verso la via Bolognese.

Sempre questa settimana è previsto lo scarico e la posa dei binari nel tratto di viale Lavagnini da via Poliziano verso via Leone X con restringimenti di carreggiata ma nelle ore notturne. In dettaglio i provvedimenti saranno in vigore oggi, mercoledì 7, da lunedì 11 a giovedì 14 dicembre, lunedì 18, mercoledì 20 e giovedì 21 in orario 20-24 mentre venerdì 15 dicembre. L’orario dei lavori sarà 21-24.

Inoltre da mercoledì 7 a sabato 9 dicembre su viale Lavagnini è in programma la rimozione della delimitazione del cantiere in new jersey per consentire la posa della recinzione leggera.