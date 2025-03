Tramvia, parchi, scuola e clima: parola agli abitanti

"Vivo a Gavinana da 25 anni e l’attenzione agli spazi verdi è aumentata. Sono nata a Rifredi dove le aree verdi sono pochissime e molto distanti fra loro. Penso che la tramvia sia un’opera utile contro l’inquinamento, come confermato anche dal professor Mancuso, bisognerebbe piantare migliaia di alberi per ottenere lo stesso effetto che dà la tramvia. Il progetto prevede che vengano piantati alberi in più rispetto a quelli tagliati. Penso che quelli presenti nel nostro quartiere siano stati messi tutti nello stesso periodo: la vita in città ne diminuisce la longevità per cui avere alberi di età diversa ci permetterà di non rimanere senza".

Vorrebbe altre strade immerse nel verde come quella del Parco di Villa di Rusciano? "Sì, è bello poter passeggiare nel verde restando in città".

Secondo lei, la scuola Puccini dovrebbe ospitare più alberi? "Sì, già ora l’esterno della scuola ha un bel parco. Ho saputo che sono stati piantati nuovi alberi. Sono contento che ci sia sempre più verde, soprattutto per i ragazzi".

Cosa ne pensa del progetto aule verdi? "È un bel progetto ed è giusto che la scuola abbia intrapreso questa iniziativa".

Come immagina il futuro della città e del quartiere, se avessimo più aree verdi? "Sarebbe un quartiere più vivibile anche in termini di temperature".