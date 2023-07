Tramvia, linea 4 in due anni e mezzo Così cambia l’altra faccia di Firenze

Due anni e mezzo di lavori, 12 chilometri di binari e un investimento complessivo di 570 milioni. Ma anche tre importanti opere di viabilità che cambieranno il volto di Firenze. È l’identikit della linea 4 della tramvia Leopolda-Campi Bisenzio i cui lavori sono stati presentati ieri dal sindaco Dario Nardella e dell’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti con il primo cittadino di Campi, Andrea Tagliaferri e il dg della Cmb, Roberto Davoli, la mandataria del raggruppamento d’imprese che si è aggiudicata la maxi gara integrata. "La linea 4 – annuncia Nardella – trasporterà 13 milioni di passeggeri l’anno e, una volta completate tutte le tratte avremo 85 milioni di passeggeri l’anno con una sensibile riduzione di traffico e inquinamento". Le gambe su cui si reggerà la linea 4 sono la linea 4.1 Leopolda-Piagge e la 4.2 Piagge-Campi Bisenzio.

La prima prevede 13 fermate di cui cinque daranno accesso al parco delle Cascine (Cascine, Manifattura, Pergolesi, Barco, Vespucci) e, per buona parte, scorrerà lungo il sedime ferroviario esistente. Il via ai lavori è previsto a inizio 2024 e la fine nell’estate del 2026 con l a messa in esercizio a dicembre. Dalla Leopolda, dopo le Cascine punterà verso via Puglia per poi arrestare la sua corsa davanti al distretto Asl delle Piagge, vicino alla Coop dove arriverà in 25 minuti. È proprio sul tracciato della 4.1 che sono previste le opere principali che rivoluzioneranno la viabilità fiorentina e che, da sole, impegneranno 60 milioni di euro. La prima è la nuova strada che allaccerà via Pistoiese e viale Fratelli Rosselli, scaricando via Baracca dal traffico, soprattutto in uscita città. L’altra opera è il parcheggio scambiatore vicino allo svincolo ponte all’Indiano da 270 posti. E, infine, la viabilità interna alle Piagge che permetterà di muoversi all’interno del quartiere senza impegnare via Pistoiese. "Le opere di viabilità - commenta Giorgetti - sono molto importanti perché saranno funzionali alla redistribuzione del traffico in punti nevralgici della città". L’altra anima della linea 4 sarà la linea 4.2 che dalle Piagge punterà a Campi. Qui i lavori scatteranno a fine 2024 per concludersi a giugno 2026.

Il deposito dei tram che sarà unico, si troverà tra l’autostrada e l’ex inceneritore alle porte di San Donnino. Il tram partirà davanti alla Coop delle Piagge, proseguirà sotto l’autostrada fino a San Donnino passando per Nave di Brozzi e via Campania. In altre ipotetiche 9 fermate raggiungerà Campi. Il capolinea sarà a villa Rucellai a Campi. Il progetto ora prevede il passaggio vicino a due scuole e ai giardini. Il Comune di Campi sta valutando se trasferire la fermata nella strada parallela o anticipare il capolinea. Le verifiche con gli uffici sono in corso.

Claudio Capanni