Tramvia Libertà-Bagno a Ripoli, a fine anno scattano i lavori

Firenze, 3 ottobre 2023 - Un nuovo passo aventi per la linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli. Oggi la giunta comunale ha infatti dato il via libera, su proposta dell’assessore alla Mobilità e Grandi Infrastrutture Stefano Giorgetti, alla contrattualizzazione per la progettazione esecutiva e realizzazione della linea 3.2.1. “Si tratta di un atto fondamentale – sottolinea l’assessore Giorgetti – perché consente di concludere la progettazione e di avviare le opere con un cronoprogramma definito, che a breve illustreremo, e che prevede inizialmente i cantieri per il nuovo ponte, per i parcheggi scambiatori in viale Europa e nel territorio di Bagno a Ripoli e per il deposito, sempre a Bagno a Ripoli”.

I primi lavori inizieranno tra fine 2023 e inizio 2024 e si tratta delle opere di modifica della viabilità propedeutiche all’avvio vero e proprio delle lavorazioni per la tramvia. Ecco qualche informazione sulla linea piazza Libertà-Bagno a Ripoli. La linea 3.2.1 si sviluppa su 7,2 chilometri con 17 fermate. Si collega al sistema tranviario in piazza della Libertà con il capolinea previsto su un piccolo tronco posizionato lungo viale Don Minzoni, già inseriti nel progetto della linea Fortezza-San Marco attualmente in costruzione.

Dalla piazza la linea imbocca viale Matteotti, percorre i viali di circonvallazione fino a viale Giovine Italia, per proseguire sui lungarni Pecori Giraldi, del Tempio e Cristoforo Colombo. Superato il Ponte da Verrazzano il tracciato continua in via Poggio Bracciolini, viale Giannotti, viale Europa e via Pian di Ripoli, fino a svoltare in via Granacci e arrivare al capolinea di Bagno a Ripoli dove sorgerà anche il deposito. Tra le opere previste anche il nuovo ponte a monte del Ponte da Verrazzano (tre corsie veicolari, piste ciclabili e marciapiedi che collegherà le due rive dell’Arno all’altezza da un lato dell’intersezione tra lungarno Aldo Moro e via Minghetti e dall’altro lato dell’incrocio tra via Villamagna e via Lapo da Castigliochio), due parcheggi scambiatori (uno in viale Europa e uno nel Comune di Bagno a Ripoli con rispettivamente 458 e 374 posti auto).

L’area interessata dall’intervento comprensiva di opere tranviarie, interventi di riqualificazione urbana, parcheggi scambiatori e deposito è di circa 450.000 metri quadri (ovvero 45 ettari). I tratti inerbiti sono circa il 37% del totale tra questi piazzale Donatello, viale Giovine Italia, i lungarni, via Pian di Ripoli).