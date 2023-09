Tramvia, le tappe dei lavori

Se per la realizzazione della fermata San Marco bisognerà attendere i primi mesi del 2024, entro la fine del 2023 la maggior parte della Vacs (Variante centro storico) sarà ultimata. La linea tramviaria Fortezza-San Marco prevede a novembre i cantieri sul tratto di viale Matteotti con la posa dei binari e il collegamento con piazza Libertà: per quanto riguarda via Cavour siamo davvero agli sgoccioli, per via Lamarmora invece bisognerà attendere ottobre. Piazza Libertà, fa sapere l’assessore alle Grandi Infrastrutture Stefano Giorgetti verrà completata entro marzo. Ma Palazzo Vecchio rassicura che il cronoprogramma sarà rispettato e che non ci saranno ritardi. La Vacs sarà costituita da sei fermate (Lavagnini, Poliziano, Parterre, Cavour, San Marco, La Marmora), per un percorso di circa 2 chilometri e mezzo e 45 milioni di euro di costo complessivo stimato. Diciotto milioni al chilometro. Sul fronte bus le modifiche comporteranno la soppressione di 21 fermate e l’istituzione di 4 nuove fermate lungo i nuovi tragitti dove non ci sono fermate preesistenti. Le linee 6, 14, 23 e C1 continueranno a transitare da San Marco.