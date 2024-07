Tramvia, interruzioni notturne per i lavori sulla Vacs

Firenze, 9 luglio 2024 – Continuano i lavori della tramvia a Firenze e in particolare in riferimento al cantiere della Variante al centro storico, quella che collegherà Fortezza-Libertà-San Marco e che dovrebbe partire a breve.

Per consentire i lavori di collegamento tra linea esistente e la futura linea Fortezza-Libertà-San Marco, questa settimana e la prossima la linea T1 della tramvia a Firenze sarà interrotta in orario notturno il 10, l'11 e il 15 luglio. In particolare nei tre giorni il servizio sarà limitato dalle 21.30 fino alla fine del servizio (00.30) nei tratti Villa Costanza-Fortezza da Basso e Leopoldo-Careggi, con servizio sostitutivo nella tratta Fortezza-Leopoldo.