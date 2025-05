Tramvia, interrogazione in Regione: "Saranno abbattuti 80 alberi sani"

"Un errore il capolinea della tramvia in piazza Aldo Moro, la Regione ci ripensi": a dirlo sono il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Roberto Valerio e la consigliera regionale di FdI Sandra Bianchini. I due poi entrano nel merito della questione: "Tutti i progetti utili a migliorare i collegamenti nell’area metropolitana sono un vantaggio per i cittadini, ma ciò non ci sottrae dal dover fare alcune valutazioni che abbiamo illustrato in un’interrogazione regionale". Del capolinea della linea 4.2 della tramvia, infatti, si dibatte da tempo: "Rispetto agli altri progetti – aggiungono - questo ha il vantaggio di utilizzare prevalentemente il sedime ferroviario già presente, però abbiamo forti perplessità, così come molti cittadini, nel prevedere il capolinea in piazza Aldo Moro e proprio su questo vogliamo risposte dal presidente Giani e dall’assessore Baccelli".

Il perché dei loro dubbi è dettato dal fatto che "tutto ciò comporta il passaggio all’interno di un’area pedonale dove si trovano tre scuole in cui ogni giorno gravitano circa 500 bambini e la soluzione non garantisce il massimo della sicurezza; nella stessa area pedonale sono presenti diverse attività commerciali che sarebbero danneggiate; dal punto di vista del verde pubblico la situazione peggiorerebbe di molto perché la costruzione della tramvia comporterebbe l’abbattimento di circa 80 alberi sani ultradecennali e la perdita di uno spazio verde e di aggregazione". Per poi aggiungere: "Le tante proteste che abbiamo fatto a Firenze sui tracciati tramviari sono rimaste inascoltate ma in questo caso ci auguriamo che la Regione ci ascolti e ascolti soprattutto i tanti comitati nati in difesa dell’area, valutando la realizzazione di un altro tracciato che possa coniugare la tutela del centro di Campi e il verde urbano con l’economicità dell’opera". Valerio, infine, mette in evidenza quella che è un’idea sua, ma anche del partito: "Far fermare la tramvia nell’area utilizzata un tempo per il mercato. Lì c’è un ampio spazio per fare parcheggi e una stazione di piccoli bus, magari elettrici, che possono accompagnare le persone in tutta Campi".