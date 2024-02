Tramvia, gli interventi in viale Lavagnini

Firenze, 19 febbraio 2024 - Procedono i lavori per il completamento della linea tramviaria Fortezza-Libertà-San Marco. Questa settimana tra gli interventi in programma la rimozione della passerella pedonale provvisoria collocata tra viale Strozzi e viale Lavagnini. Le operazioni saranno effettuate lunedì 19 febbraio dalle 22 a mezzanotte con interdizione momentanea della circolazione di viale Lavagnini da via Leone X a viale Strozzi (direttrice verso la Fortezza) e deviazione del traffico su via Leone X-viale Milton o via Leone X-ponte provvisorio.

Rimanendo in viale Lavagnini, da martedì 20 febbraio in orario notturno (21-5) sono previste la rimozione del new jersey che delimita l’area di cantiere con la posa della recinzione leggera e le asfaltature. Le operazioni saranno effettuate in fasi successive con restringimenti di carreggiata nei tratti di volta in volta interessati: sulla direttrice verso la Fortezza via Landino-via Poliziano, via Poliziano-via Leone X, via Leone X-viale Strozzi; sulla direttrice verso piazza della Libertà viale Strozzi-via Santa Caterina d’Alessandria, via Santa Caterina d’Alessandria-via Bonifazio Lupi.

Da oggi, lunedì 19 febbraio, sono in programma anche i lavori di realizzazione di un palo semaforico con restringimenti e divieti di sosta in via Polziano e viale Milton. E sempre oggi, lunedì 19 febbraio, inizieranno le lavorazioni relative alla costruzione di plinti prefabbricati per l'illuminazione pubblica in piazza della Libertà lato viale Lavagnini senza ripercussioni sulla viabilità ma con l’istituzione di divieti di sosta.