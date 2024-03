Tramvia Franchi-Rovezzano, due le opzioni. Nardella: “Decide Salvini”

Firenze, 1 marzo 2024 - "Sulla linea stadio Franchi-Rovezzano attendiamo il parere più importante, quello del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Abbiamo presentato due opzioni sul tratto viale Don Minzoni-viale dei Mille che hanno un impatto ambientale differente".

È quanto fa sapere il sindaco Dario Nardella a margine dell'incontro con la commissaria europea a Coesione e riforme Elisa Ferreira. "Con lei abbiamo anche parlato di questa linea, molto importante perché a Rovezzano ci sarà un parcheggio scambiatore con più di 300 posti che servirà per chi viene dall'autostrada per arrivare allo stadio o in centro".

Ieri è stato presentato il progetto definitivo alla conferenza dei servizi, adesso la parola passa al ministero delle Infrastrutture e trasporti che dovrà scegliere quale progetto privilegiare: "Abbiamo un'opzione che richiede il taglio di un numero maggiore di alberi tutti da ripiantare ovviamente, e un'opzione ad un solo binario che è meno impattante dal punto di vista delle alberature ed è quella che preferiremmo. In ogni caso i tempi sono garantiti, l'inizio dei lavori dipenderà da quando si chiuderà la conferenza dei servizi. Auguriamoci che il ministero dei Trasporti ci dia subito il suo parere".