Tramvia e rivoluzione alle Piagge Pistoiese-Rosselli, che bypass "Avremo il 40% di auto in meno"

di Antonio Passanese

FIRENZE

Tre opere che cambieranno le abitudini e la viabilità di una delle zone più popolose e trafficate della città. E che permetteranno anche un’importante diminuzione del traffico in un quadrante attarversato quotidianamente da decine di migliaia di mezzi. I tre progetto sono contenuti in una una maxi gara da 570 milioni di euro che comprende i due lotti della Linea 4 – che dalla stazione Leopolda condurrà fino a Campi Bisenzio – e le tre opere accessorie di viabilità: il collegamento tra via Pistoiese e viale Fratelli Rosselli, una sorta di ’ricucitura’ all’interno delle Piagge, e il parcheggio scambiatore all’Indiano. Partiamo dalla prima della lista che rivoluzionerà completamente la mobilità in entrata e in uscita da Firenze alleggerendo del 40% dal traffico veicolare via Baracca e via del Ponte alle Mosse, due delle strade dove si registra un flusso altissimo di mezzi in entrata e in uscita dalla città. La nuova direttricesarà lunga 2,35 chilometri, avrà una carreggiata larga 8 metri con una corsia per senso, banchine da 50 metri e piste ciclopedonali. L’importo totale dell’appalto è di 18,5 milioni di euro.

L’avvio dei lavori, come spiega l’assessore Stefano Giorgetti, "avverrà nel 2024 per terminare nel 2026. la Linea 4 trasporterà 13 milioni di passeggeri l’anno , ma quando questa tratta sarà terminata, i viaggiatori saliranno a 85 milioni con una riduziine molto significativa di traffico di traffico e inquinamento. Il tracciato si sviluppa con andamento prevalentemente parallelo alla futura Linea tramviaria 4.1, consentendo di ottimizzare l’accesso alla linea stessa nonché di migliorare il funzionamento della viabilità locale con la quale si prevede l’interconnessione".

Altro progetto su cui l’amministrazione punta molto è la rotonda da realizzare sotto il Ponte all’Indiano, alla confluenza tra via Pistoiese e via dei Vespucci. Il cantiere, in questo caso, potrebbe essere stralciato dai lavori della tramvia e partire nei prossimi mesi "con lo scopo di mettere in sicurezza uno dei punti dove si verificano più incidenti in città". Oltre poi a una riorganizzazione e alla ricucitura delle Piagge, gli uffici della Mobilità hanno pensato asd una sorta di riorganizzazione della viabilità interna al quartiere, una strada urbana che cambiertà il volto di quella periferia.

Ultimo, ma non per importanza, è il grande parcheggio scambiatore che nascerà in corrispondenza della fermata Indiano con 270 posti totali: 245 per le auto (di cui 21 elettriche), 12 stalli per disabili e 13 per moto.Valore del progetto: 7,74 milioni di euro. "Queste opere, tra cui abbiamo inserito quelal che definirei una rotonda salvavita, le riteniamo molto importanti perché saranno funzionali alla redistribuzione del traffico in punti nevralgici della città", conclude Giorgetti.