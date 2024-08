Tramvia, dal 26 agosto la posa della linea di contatto in viale Don Minzoni

Firenze, 24 agosto 2024 - Si avviano alla conclusione i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco (Vacs). Da lunedì 26 agosto sono in programma i lavori per la posa dei cavi della linea di contatto in viale Don Minzoni. Quel tratto, insieme alla fermata in piazza della Libertà lato viale Matteotti, fa parte della linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli ma è stata realizzato a stralcio nell’ambito dei lavori della Vacs. Le operazioni sono state programmate in orario notturno (22-5) con l’istituzione di divieti momentanei della circolazione per il tempo strettamente necessario all’aggancio e alla messa in tensione dei cavi in piazza della Libertà (da viale Matteotti a viale Don Minzoni) e in viale Don Minzoni (da piazza della Libertà a via Spaventa). Inoltre, nel tratto da piazza della Libertà-via Spaventa, sarà chiusa la pista ciclabile (h24). Sempre da lunedì a domenica 1° settembre sarà la volta delle rimozioni dei vecchi pali dell’illuminazione pubblica in viale Lavagnini dove è già funzionante il nuovo impianto. L’intervento è previsto in orario 21-5 con restringimenti puntuali tra via Bonifacio Lupi e piazza della Libertà in corrispondenza dei pali da smontare.