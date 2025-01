Tram, l’anno zero. Vietati altri ritardi

Nel dicembre 2018 l’allora sindaco di Firenze Dario Nardella annunciò che la linea Libertà-Bagno a Ripoli (7,2 chilometri e 17 fermate) sarebbe entrata in servizio nel 2023. All’alba del ’25 i cantieri (fatta eccezione per il nuovo ponte sull’Arno) sono a zero. Questo dà la misura di quanto il sistema tramviario sia in ritardo sulla tabella di marcia (ultimo caso la Vacs annunciata per agosto e che ancora deve partire). Ergo i cantieri stavolta dovranno essere rapidissimi. Per non perdere i finanziamenti si dovrà concludere l’opera entro ottobre ’26. E l’auspicio è che tali lavori non vadano di pari passo con i consueti ingorghi. Il traffico è un problema serio. Ma il superconsulente quando arriva?