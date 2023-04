Tram, i candidati sindaci dicono sì al collegamento con Osmannoro

Anche Campi dice sì al collegamento tramviario con l’Osmannoro. Nei giorni scorsi, la Cgil ha organizzato l’iniziativa "La cura del ferro sulla direttrice Osmannoro-Campi" presentando anche uno studio di prefattibilità, che contempla diverse possibili soluzioni per il collegamento con la linea T2 (che oggi si ferma all’aeroporto di Peretola). "Io sono favorevole al prolungamento della linea 2 fino all’Osmannoro" dice Leonardo Fabbri, candidato del Pd. E aggiunge: "Se sarò eletto, sono pronto a costruire insieme alle parti sociali e ai comuni di Sesto e Firenze un percorso istituzionale per accelerare il più possibile la realizzazione dell’opera".

"Dall’incontro emerge tutta l’utilità strategica della Linea 2 e in particolare del capolinea all’altezza della Motorizzazione civile" commenta il candidato civico Riccardo Nucciotti che, nel caso di elezione "il mio impegno sarà subito quello di prevedere un prolungamento della linea 2 fino all’area Gigli: la mobilità sostenibile è uno strumento indispensabile per integrare Campi con il resto della Città metropolitana". Anche per il candidato della sinistra, Andrea Tagliaferri, la T2 è fondamentale: "Il collegamento tra Campi e Novoli è ciò che serve, lo diciamo dal 2015. Non appena eletto, mi impegno a realizzare un piano di fattibilità dettagliato in tandem con il Comune di Sesto". Stesso pensiero arriva dal centrodestra. "Da sempre sosteniamo che la linea tramviaria ‘naturale’ per arrivare a Campi sia il prolungamento della T2" dice il candidato Antonio Montelatici.

