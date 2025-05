Ecco il parco accessibile a tutti. È il più inclusivo della Toscana

Il nuovo drago sembra davvero avere fatto breccia fra i più piccoli, e non solo. Decine di bambini ieri mattina hanno infatti voluto subito testare i nuovi giochi e percorsi del Parco del Drago appena inaugurato, il primo giardino completamente accessibile a tutti in Toscana e uno dei primi in Italia. A caratterizzare lo spazio verde di via Don Minzoni, a pochi metri dalla biblioteca, è un grande elemento centrale (a forma di drago appunto) con uno scivolo, accessibile anche a chi ha una disabilità motoria.

Intorno percorsi tattili, giochi, amache, cartellonistica realizzata in Caa (Comunicazione aumentativa e alternativa). Un progetto, quello del giardino a barriere zero, che prende le mosse, nel 2021, dalla convenzione sottoscritta dal Comune di Calenzano e dell’associazione Vorreiprendereiltreno Ets nel 2021 che ha previsto la progettazione e la direzione lavori con il designer Fabio Casadei, Claudio Iacono dello Studio 360Ingegneria e l’architetto paesaggista Gianna Galgani. Il progetto, dal costo di 320mila euro, ha ottenuto un finanziamento di 91mila euro dalla Regione Toscana, erogati tramite la Società della salute, l’associazione Vorreiprendereiltreno ha contribuito con le spese di progettazione e l’acquisto di alcuni giochi mentre il Lions Club zona D ha finanziato i pannelli informativi in CAA.

I ringraziamenti per la concretizzazione del progetto sono arrivati dal sindaco Giuseppe Carovani e dall’assessore alle Politiche sociali Simona Pieri che hanno rimarcato il contributo determinante nell’accoglimento e partenza del progetto della precedente amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Prestini, dal presidente dell’associazione Vorreiprendereiltreno Ets Carlo Tempesti, dal direttore della Società della Salute Nord Ovest Andrea Francalanci: "Ora – ha spiegato il primo cittadino Giuseppe Carovani – l’impegno che dobbiamo sentire tutti è quello di proteggere questi spazi e far sì che non vengano danneggiato con atti vandalici. Abbiamo installato un sistema di videosorveglianza ma sarà fondamentale l’impegno di tutti per tutelare il parco".